В непризнанном Косово заявили, что примут беженцев из Афганистана по запросу США

БЕЛГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Непризнанное Косово примет на своей территории беженцев из Афганистана по запросу США. Об этом заявила в воскресенье президент самопровозглашенного образования Вьоса Османи.

"16 июля со мной связался посол США в Косово Филип Коснетт, который передал запрос президента [Джо] Байдена и госсекретаря [Энтони] Блинкена. Запрос касался временного убежища для афганцев <...>. Без каких-либо колебаний или условий я дала свое согласие на такую гуманитарную операцию. <...> Правительство Косово сразу же после запроса и обсуждения соглашения сформировало рабочую группу, занимающуюся организационными вопросами совместно с нашими американскими партнерами", - написала Османи в Facebook.

США просили, чтобы "этот вопрос оставался конфиденциальным по соображениям безопасности и в связи с процессом выдворения афганских граждан из Афганистана", уточнила лидер непризнанного Косова.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. 15 августа силы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала Al Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".