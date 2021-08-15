Reuters: более 40 человек пострадали в результате столкновений рядом с Кабулом

ТАСС, 15 августа. Более 40 человек получили ранения в результате столкновений в окрестностях Кабула. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление кабульской больницы.

Медики заявили, что большинство доставленных в госпиталь пострадавших получили ранения в боях в уезде Карабаг.

Все раненым оказывается медицинская помощь.

После вывода основной части западного военного контингента из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Утром в воскресенье силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканалаAl Arabiya, бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".