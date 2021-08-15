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Наступление "Талибана" на Кабул

СМИ: в Афганистане сформировали координационный совет по мирному переходу власти

По данным агентства Pajhwok, в него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило агентство Pajhwok, в него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

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Наступление "Талибана" на Кабул.

В задачи совета, по данным агентства, входит "предотвращение хаоса и уменьшение страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти".

Совет призвал силы безопасности правительства Афганистана и их коллег из движения "Талибан" (запрещено в РФ) наладить безопасность и предотвратить вооруженные столкновения в Кабуле.

Ранее Абдулла Абдулла подтвердил, что президент страны Ашраф Гани покинул страну. Предположительно, он направился в Таджикистан с намерением прибыть оттуда в третью страну.

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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