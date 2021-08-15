Макрон созывает совет обороны Франции из-за ситуации в Афганистане

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное заседание совета обороны Франции на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Ожидается, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции в районе полудня.

Ранее источник в Елисейском дворце сообщил телеканалу BFM, что Макрон пристально следит за "крайне тревожным" развитием ситуации в Афганистане. В администрации французского лидера добавили, что Франция ведет работу по обеспечению безопасности наиболее уязвимых жителей Афганистана, но приоритетом остается безопасность французских граждан.

МИД Франции сообщил, что сотрудники посольства переведены в аэропорт, где продолжат работу по организации эвакуации французов и афганцев, работавших с французскими дипломатами и военными. Ожидается, что в течение дня Министерство вооруженных сил Франции направит военных и воздушную технику в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы начать эвакуацию людей в Абу-Даби.