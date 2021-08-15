Талибы заявили, что контролируют 11 из 15 районов Кабула

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило контроль над 11 из 15 районов Кабула. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление талибов.

"Мы взяли под контроль 11 из 15 районов Кабула, - отмечается в нем. - Сейчас в наших руках находится 73% территории афганской столицы".

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

Ранее также поступили сообщения о том, что они уже заняли президентский дворец. Некоторое время назад в СМИ появились фотографии, на которых запечатлены входящие в столицу формирования "Талибан", а также разгуливающие по дворцу бойцы движения.