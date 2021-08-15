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Наступление "Талибана" на Кабул
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Талибы заявили, что контролируют все районы Кабула

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что силы движения достигли всех районов города
Боевики движения "Талибан" EPA-EFE/JALIL REZAYEE
Описание
Боевики движения "Талибан"
© EPA-EFE/JALIL REZAYEE

ТЕГЕРАН, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило контроль на всей территории столицы Афганистана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал Ariana News. Он добавил, что силы движения будут нести ночную вахту, обеспечивая безопасность жителей, и призвал население Кабула не бояться.

Представитель "Талибана" также отметил, что к входу в столицу движение подтолкнули новости о том, что в нем начались грабежи и нестабильность.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Ранее поступили сообщения о том, что талибы заняли президентский дворец. Афганская радиостанция Azam TV разместила в Twitter видеоролик, на котором вооруженные талибы запечатлены якобы внутри дворца. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, может находиться в Таджикистане или Омане.

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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