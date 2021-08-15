Республиканцы считают происходящее в Кабуле "историческим провалом" со стороны Байдена

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация, которая в настоящий момент разворачивается в Афганистане, является следствием "исторического провала в управлении" со стороны администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение высказал в воскресенье старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (от штата Алабама).

"Мы сегодня являемся свидетелями катастрофического исторического провала в управлении со стороны администрации Байдена и Харрис. Администрацию в течение многих месяцев предупреждали о том, что произойдет, но президент Байден и вице-президент Харрис игнорировали экспертов, и план, направленный на то, чтобы избежать той самой ситуации, которая в настоящий момент разворачивается, так и не был разработан", - отметил республиканец в распространенном письменном заявлении.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".