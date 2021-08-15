Посольство Финляндии в Кабуле прекращает работу и готовится к эвакуации

ТАСС, 15 августа. Финляндия закрывает посольство в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщает телерадиовещательная компания Yle .

По словам министра иностранных дел Пекки Хаависто, сотрудники диппредставительства находятся в безопасности и ждут эвакуации. Глава ведомства признался, что не ожидал, что "ситуация обострится так быстро".

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.