{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление "Талибана" на Кабул

CNN: Байден пока не решил, вернуться ли в Белый дом из-за событий в Афганистане

Также не решено, выступит ли президент США публично

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, следует ли ему в свете событий в Афганистане вернуться в Белый дом из резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и выступить публично. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

На эту тему
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул.

По словам его источников, "ключевые советники президента Байдена в Белом доме продолжают обсуждение того, как он должен поступить в связи кризисом в Афганистане, который все более усугубляется". По сведениям канала, "пока не принято окончательное решение, следует ли президенту вернуться в Вашингтон из запланированного на август отпуска". Такую возможность допускают. Также не решено, выступит ли американский лидер публично в связи с происходящим.

Как говорится в материале, "несколько сотрудников администрации были в отпуске, но в воскресенье начали возвращаться к работе в удаленном режиме или из Западного крыла [Белого дома]". Один из источников канала из числа официальных лиц заверил, что Байден внимательно следит за происходящим в Афганистане, находясь в Кэмп-Дэвиде. Он получает соответствующие данные американской разведки. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывалось, что президент намерен оставаться там до 18 августа.

По сведениям канала, действующая администрация США осознает, что Байдена могут подвергнуть критике в стране, если создастся впечатление, будто он слишком медленно реагирует на происходящее в Афганистане.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоНаступление "Талибана" на Кабул
Наступление "Талибана" на Кабул
Reuters: США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации
Общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек
Читать полностью