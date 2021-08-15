CNN: Байден пока не решил, вернуться ли в Белый дом из-за событий в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, следует ли ему в свете событий в Афганистане вернуться в Белый дом из резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и выступить публично. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN .

По словам его источников, "ключевые советники президента Байдена в Белом доме продолжают обсуждение того, как он должен поступить в связи кризисом в Афганистане, который все более усугубляется". По сведениям канала, "пока не принято окончательное решение, следует ли президенту вернуться в Вашингтон из запланированного на август отпуска". Такую возможность допускают. Также не решено, выступит ли американский лидер публично в связи с происходящим.

Как говорится в материале, "несколько сотрудников администрации были в отпуске, но в воскресенье начали возвращаться к работе в удаленном режиме или из Западного крыла [Белого дома]". Один из источников канала из числа официальных лиц заверил, что Байден внимательно следит за происходящим в Афганистане, находясь в Кэмп-Дэвиде. Он получает соответствующие данные американской разведки. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывалось, что президент намерен оставаться там до 18 августа.

По сведениям канала, действующая администрация США осознает, что Байдена могут подвергнуть критике в стране, если создастся впечатление, будто он слишком медленно реагирует на происходящее в Афганистане.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.