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Смена власти в Афганистане

Посольство Таджикистана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме

В МИД республики заявили, что "следят за развитием ситуации в соседней стране"

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Посольство Таджикистана в Афганистане продолжает свою деятельность в штатном режиме. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в министерстве иностранных дел республики.

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"Посольство Таджикистана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме, МИД следит за развитием ситуации в соседней стране", - сообщили в дипведомстве. Ранее СМИ сообщали, что талибы заявили об обеспечении безопасности для всех дипломатов в Афганистане.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами Кабула.

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АфганистанТаджикистанСмена власти в Афганистане
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