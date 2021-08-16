ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Посольство Таджикистана в Афганистане продолжает свою деятельность в штатном режиме. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в министерстве иностранных дел республики.

"Посольство Таджикистана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме, МИД следит за развитием ситуации в соседней стране", - сообщили в дипведомстве. Ранее СМИ сообщали, что талибы заявили об обеспечении безопасности для всех дипломатов в Афганистане.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами Кабула.