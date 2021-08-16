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Смена власти в Афганистане

Неизвестные взломали Twitter посольства Афганистана в Индии

На странице также разместили сообщения, оскорбляющие президента республики Ашрафа Гани

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Неизвестные взломали страницу афганского посольства Индии в Twitter и разместили там несколько сообщений, оскорбляющих президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь афганского посольства в Индии Абдулхак Азад.

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"Я пытался войти в систему, но не смог получить к ней доступ. Похоже, она взломана", - написал Азад в своем Twitter.

Сообщения оскорбительного характера через некоторое время были удалены, но успели попасть в индийскую прессу.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли воскресенье вечером в президентский дворец в Кабуле, оставленный бежавшим из страны Ашрафом Гани. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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