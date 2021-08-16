Правительство Австралии эвакуирует граждан страны из Афганистана

СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии делает все возможное для безопасной эвакуации граждан страны из Афганистана. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью телеканалу Sky News Australia .

Reuters: не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

"На территории Афганистана в настоящий момент находятся около 200 австралийцев, в том числе журналисты и сотрудники гуманитарных организаций. - заявил Моррисон. - Я не могу вдаваться в подробности, но мы работаем над этим [эвакуацией] вместе с международными партнерами на фоне ситуации, которая быстро ухудшается".

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

В мае Австралия приняла решение временно закрыть свое посольство в Афганистане в связи с происходящими в стране событиями и направила большую часть его сотрудников в свои дипломатические представительства в других странах региона.