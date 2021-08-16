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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли сообщение Еревана о попытке продвижения ВС Азербайджана на границе

© Гавриил Григоров/ТАСС

БАКУ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в понедельник сообщение армянской стороны о попытке подразделений азербайджанской армии продвинуться на участке вокруг Черного озера на границе двух стран.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы совершенной подразделениями азербайджанской армии провокации вокруг озера Гарагель (Черное озеро) в направлении госграницы двух стран и гибели военнослужащего ВС Азербайджана является ложью", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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