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Смена власти в Афганистане

Бельгия приостанавливает высылку нелегальных мигрантов в Афганистан

Ситуация в республике ужасная, отметил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища страны Самми Махди

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Бельгия вслед за Германией и Нидерландами приостанавливает высылку нелегальных мигрантов из страны. Об этом в понедельник сообщила газета Le Soir со ссылкой на госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

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"На данный момент ясно, что ситуация в Афганистане ужасная, и мы не можем никого туда высылать, поскольку сейчас там нет ни одного региона, где можно было бы себя чувствовать в безопасности", - приводит издание слова Махди.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.

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