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Смена власти в Афганистане
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Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут срочную видеоконференцию по Афганистану

ЕС озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL
Описание
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель
© EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции. Об этом в понедельник написал в Twitter верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Отслеживая ситуацию в Афганистане, после интенсивных контактов с иностранными партнерами в последние дни и часы я принял решение созвать чрезвычайную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра во второй половине дня для первой оценки ситуации в Афганистане", - написал он.

ЕС в настоящее время озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что главы МИД стран Евросоюза планируют 17 августа обсудить ситуацию в Афганистане.

Многие европейские страны в настоящий момент эвакуируют своих граждан из Афганистана, сокращают персонал в диппредставительствах, ряд из них закрывает посольства.

Теги
Боррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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