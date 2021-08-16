Марин Ле Пен призвала создать международный антиисламистский альянс с участием РФ и КНР

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Депутат французского парламента, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила с призывом создать широкий международный альянс с участием России, Китая, ЕС и мусульманских стран для борьбы с угрозой исламизма. Об этом сообщили в понедельник в партии со ссылкой на ее руководителя.

"Франция должна реагировать на события в Афганистане и выдвинуть дипломатические инициативы", - считает Ле Пен. "Необходимо работать над созданием большого международного альянса в составе ЕС, России, Китая и мусульманских стран, противостоящих преступной идеологии исламизма", - полагает парламентарий.

Она считает, что "захват власти в Афганистане талибами несет угрозу терактов и новых волн миграции". По мнению французского политика, "США в период президентства Джо Байдена показывают свою неспособность защищать интересы свободного мира". НАТО, заметила Ле Пен, "признала свою военную несостоятельность и бесполезность".

По словам французского парламентария, "первой жертвой талибов в Афганистане станет афганский народ, прежде всего афганские женщины, вновь обреченные жить в эпоху мракобесия".