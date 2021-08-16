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Смена власти в Афганистане

Air France приостанавливает полеты над территорией Афганистана

Управление гражданской авиации Афганистана призвало гражданских перевозчиков воздержаться от полетов в воздушном пространстве Кабула

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France решила приостановить полеты над территорией Афганистана до нового распоряжения. Об этом сообщил в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Air France приняла решение приостановить до нового распоряжения выполнение полетов над Афганистаном в связи с рекомендацией афганских авиационных властей", - отметили представители компании.

В пресс-службе указали, что ранее Управление гражданской авиации Афганистана призвало гражданских перевозчиков воздержаться от полетов в воздушном пространстве Кабула. В связи с этой мерой, как сообщили в компании, самолеты будут перенаправляться на другие маршруты, включая Бангкок, Хошимин, Нью-Дели и Сингапур.

По данным AFP, сейчас аэропорт Кабула используется военными самолетами США, которые эвакуируют дипломатический персонал и служащих посольств.

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