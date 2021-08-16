Представитель талибов заявил, что бывшим афганским чиновникам в Кабуле ничего не угрожает

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация в Кабуле находится под полным контролем радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), бывшим чиновникам из свергнутого руководства Афганистана ничего не угрожает. Об этом сообщил в понедельник в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Ситуация в Кабуле под контролем. Те, кто стремился учинить беспорядки, задержаны. Никому не позволено вторгаться в дома бывших чиновников, забирать у них автомобили или угрожать им. Подобные действия незамедлительно пресекаются, виновные преследуются", - указал он.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.