WP: власти США сомневались в эффективности подготовленных ими сил в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американское командование на протяжении последних лет сомневалось в эффективности сил безопасности, которые инструкторы США готовили все это время для противодействия боевикам в стране. Об этом говорится в готовящейся к публикации газетой The Washington Post книге "Афганское досье: Секретная история войны" (The Afghanistan Papers: A Secret History of the War), отрывки из которой издание публикует в понедельник.