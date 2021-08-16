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Смена власти в Афганистане

WP: власти США сомневались в эффективности подготовленных ими сил в Афганистане

Пентагон не верил, что афганские силы безопасности "смогут избавиться от зависимости от американских финансовых средств и американской поддержки на поле боя", пишет издание

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американское командование на протяжении последних лет сомневалось в эффективности сил безопасности, которые инструкторы США готовили все это время для противодействия боевикам в стране. Об этом говорится в готовящейся к публикации газетой The Washington Post книге "Афганское досье: Секретная история войны" (The Afghanistan Papers: A Secret History of the War), отрывки из которой издание публикует в понедельник.

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Пентагон, отмечается в ней, несмотря на публичные заявления об обратном, не верил, что афганские силы безопасности смогут избавиться от зависимости от американских финансовых средств и американской поддержки на поле боя. "Думать, что мы сможем построить вооруженные силы так быстро и так хорошо, было безумием", - приводит газета слова одного из уже бывших сотрудников Минобороны США высокого ранга.

Такого рода опасения, продолжила The Washington Post, подтвердились в этом месяце, когда радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило контроль над страной и установило полный контроль над Кабулом. При этом, по данным газеты, капитуляция афганских сил была ускорена серией тайных сделок, которые талибы заключили со многими должностными лицами высокого ранга правительства республики. Так, в последние дни и недели "Талибан" использовал сочетание денежных средств, угроз и обещаний, чтобы убедить войска сложить оружие.

За 20 лет США потратили более $85 млрд на обучение, выплату зарплат и предоставление вооружений афганским силам безопасности. Как отмечает издание со ссылкой на представителей США высокого ранга, Пентагон стал "жертвой иллюзии, что он может с нуля создать огромную афганскую армию и полицию численностью 350 тыс. человек по образцу централизованных командных структур" американского министерства обороны. Хотя с самого начала было очевидно, что Афганистану трудно заставить работать систему, разработанную США, отмечает газета, Пентагон продолжал "тратить деньги на эту проблему и назначать новых генералов для поиска решения".

Работавшие в республике инструкторы рассказали изданию, что у новобранцев отсутствовала мотивация, в стране укоренилась коррумпированная система командования. При этом, продолжает издание, весь процесс еще больше усложнило решение администрации 44-го президента Барака Обамы быстро увеличить численность афганских сил безопасности с 200 тыс. военнослужащих и полицейских до 350 тыс. Жителей Афганистана спешно отправляли в лагеря подготовки, даже если они не умели стрелять или выполнять другие основные боевые задачи. Скептики предупреждали чиновников, что они жертвуют качеством ради количества, но Пентагон отвергал эти опасения.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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