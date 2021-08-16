Власти Узбекистана призывают жителей приграничных с Афганистаном районов не паниковать

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 16 августа. /ТАСС/. Представители местных властей Узбекистана призывают жителей приграничных с Афганистаном районов Сурхандарьинской области не паниковать из-за выхода к границе республики отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Вчера наш кишлак (сельский населенный пункт) посетили сотрудники хокимията (администрации) района, они совершили подворный обход, в ходе которого призывали нас не паниковать из-за смены власти в Афганистане и выхода талибов к нашей границе", - рассказал ТАСС аксакал махалли (старейшина местного схода граждан) Айритом на окраине Термеза Шаман Джумаев. По его словам, они заверили жителей, что власти республики готовы к любым неожиданности и гарантируют безопасность своих граждан.

Ранее МИД республики сообщал, что 14 августа около ста спасающихся от отрядов движения "Талибан" афганских военнослужащих перешли границу Узбекистана и были задержаны пограничниками. В тот же день большая группа афганских чиновников и военных на машинах пыталась проехать на территорию Узбекистана через КПП на мосту "Термез - Хайратон".

Как сообщили ТАСС в Минобороны Узбекистана, накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области потерпел крушение самолет афганских вооруженных сил. По утверждению некоторых источников, он был сбит средствами ПВО Узбекистана. Минобороны республики пока не подтвердило эту информацию.

Эксперты полагают, что все эти события негативно влияют на настроение граждан Узбекистана, живущих в приграничных с Афганистаном районах.