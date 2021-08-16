Талибы ведут переговоры о системе власти с мировым сообществом и политиками Афганистана

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало переговоры о будущей системе и структуре органов власти в Афганистане с представителями международного сообщества и другими афганскими политическими течениями. Об этом сообщил в понедельник глава Комиссии по руководству движения Амира Хана Моттаки.

"Мы ведем переговоры о создании будущей системы власти, ее структуре и названии, - цитирует Моттаки телеканал TOLO News. - Консультации идут в Дохе между руководством "Талибана" и представителями международного сообщества и политических течений внутри Афганистана. Речь идет о создании инклюзивного исламского правительства".

Минувшей ночью талибы, которые утром в воскресенье вышли к столице, взяли под свою власть всю территорию города и организовали ночные патрули. Международный аэропорт и подходы к нему контролируют американские военнослужащие, пока военно-транспортные самолеты ВВС США вывозят оттуда сотрудников посольства США и работавших на американский контингент афганцев. В аэропорту скопилось множество желающих покинуть страну.

Прежнее правительство Афганистана фактически прекратило существование после того, как президент Ашраф Гани покинул страну. Три влиятельных политика - экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар - создали накануне Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан".