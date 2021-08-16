Захарова назвала "из ряда вон выходящей" спровоцированную США ситуацию в аэропорту Кабула

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Паника в аэропорту Кабула, которая привела к смерти нескольких мирных жителей, стала результатом действий США по эвакуации своих граждан из Афганистана, эта ситуация стала чем-то "из ряда вон выходящим". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Эта ситуация так или иначе, прямо или косвенно, но стала результатом соответствующих действий представителей Соединенных Штатов Америки. <...> Соединенные Штаты Америки направили дополнительные силы для того, чтобы обеспечить вывоз, эвакуацию своих дипломатов, своих граждан. Они спровоцировали хаос в аэропорту, задержали гражданские рейсы. То, что дальше началось, вы видели. Поэтому, конечно, ситуация в кабульском аэропорту действительно стала чем-то чрезвычайным и из ряда вон выходящим", - отметила Захарова.

По ее словам, отражением этого хаоса стали "ужасающие видео" из аэропорта в Кабуле, где люди в панике пытались забраться на улетающий самолет ВВС США, цепляясь за шасси, а затем срывались с огромной высоты вниз. "Действительно шокирующие кадры облетели весь мир", - сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ указала, что в этих условиях опубликованный Госдепартаментом призыв, к которому присоединилось несколько десятков государств, обеспечить для афганцев возможность беспрепятственно ухать из страны выглядел чем-то невероятным. "Поверить в то, что этот призыв идет от США, стран НАТО, которые входили в ту самую коалицию, которая присутствовала 20 лет в Афганистане и сейчас экстренно в том виде, что мы сейчас наблюдаем, вывела свои войска и осуществляет эвакуацию своего персонала, было невозможно. Возникает вопрос: если страны подписали некое заявление о том, что все желающие граждане Афганистана должны иметь возможность беспрепятственно территорию этого государства, где же их самолеты, где же их спецтехника и специальные авиационные возможности, которые они бы отправили в Афганистан для того, чтобы вывезти людей из этой страны?" - задалась вопросом Захарова.

Ранее в понедельник афганское агентство The Khaama Press сообщило, что три человека погибли, упав с высоты при попытке вылететь из аэропорта столицы Афганистана на самолете ВВС США. Агентство распространило кадры паники в международном аэропорту Кабула, где тысячи афганцев отчаянно стремились эмигрировать на одном из американских военно-транспортных самолетов. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.