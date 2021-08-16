СМИ: большинство представителей прежних властей Афганистана покинуло страну

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана покинули страну после бегства президента Ашрафа Гани и подхода отрядов движения "Талибан" (запрещено в РФ) к окраинам Кабула. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство Pajhwok . В Афганистане осталась та часть политической элиты, которая стремится предотвратить новый политический кризис, заполнить вакуум власти и передать ее мирным путем.

По данным агентства, Ашраф Гани, его советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и бывший глава администрации президента Фазл Махмуд Фазли вылетели в Таджикистан и далее в Оман.

В прошлом известные политические деятели маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, скрылись в Таджикистане после захвата талибами города Мазари-Шариф - главного на севере страны. Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани отбыл в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел - в Великобританию. Последний министр обороны Бисмилла Мохаммади уехал в Дубай, а глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан - в Иран.

Крупная делегация афганских политиков во главе со спикером Народной палаты - нижней палаты парламента - Миром Рахманом Рахмани отправилась с визитом в Пакистан для обсуждения с руководством страны вопросов обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Три влиятельных политика - экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар - создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан".

Попытка организовать отпор в Панджшере

Ахмад Масуд - сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, бывший первый вице-президент Амрулла Салех и еще несколько влиятельных политиков остались в Афганистане, обосновавшись в провинции Панджшер, куда талибы пока не добрались. Они намерены организовать сопротивление движению "Талибан".

Минувшей ночью талибы, которые утром в воскресенье вышли к столице, взяли под свою власть всю территорию города и организовали ночные патрули. Международный аэропорт и подходы к нему контролируют американские военнослужащие, пока военно-транспортные самолеты ВВС США вывозят оттуда сотрудников посольства США и работавших на американский контингент афганцев. В аэропорту скопилось множество желающих покинуть страну. Прежнее правительство Афганистана фактически прекратило существование после того, как президент Ашраф Гани покинул страну.