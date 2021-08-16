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Смена власти в Афганистане

Глава Пентагона не планирует уходить в отставку в связи с событиями в Афганистане

По словам представителя американского военного ведомства, Ллойд Остин не подавал соответствующее прошение

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не планирует уходить в отставку в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона.

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По словам представителя американского военного ведомства, Остин не подавал соответствующее прошение и не планирует делать это. Действующая администрация США подверглась жесткой критике в связи с тем, что боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) удалось с легкостью взять Афганистан под контроль.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСШАОстин, ЛлойдСмена власти в Афганистане
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