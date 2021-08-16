Глава МИД Афганистана сообщил, что с коллегами подвергся нападению в своей резиденции

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что подвергся нападению в своей резиденции вместе с коллегами по внешнеполитическому ведомству.

"После вчерашнего постыдного нападения на меня и на нескольких моих коллег в моей резиденции <...> сообщаю, что сейчас мы находимся в безопасном месте. Я буду делиться своей точкой зрения о текущей ситуации в стране со своими дорогими соотечественниками", - написал чиновник в понедельник на своей странице в Twitter.

Между тем, как заявил в понедельник официальный представитель радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, бывшим чиновникам из свергнутого руководства Афганистана ничего не угрожает, а все, кто стремится учинить беспорядки, задерживаются.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.