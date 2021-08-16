{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Глава МИД Афганистана сообщил, что с коллегами подвергся нападению в своей резиденции

Мохаммад Ханиф Атмар отметил, что сейчас находится в безопасном месте

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что подвергся нападению в своей резиденции вместе с коллегами по внешнеполитическому ведомству.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"После вчерашнего постыдного нападения на меня и на нескольких моих коллег в моей резиденции <...> сообщаю, что сейчас мы находимся в безопасном месте. Я буду делиться своей точкой зрения о текущей ситуации в стране со своими дорогими соотечественниками", - написал чиновник в понедельник на своей странице в Twitter.

Между тем, как заявил в понедельник официальный представитель радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, бывшим чиновникам из свергнутого руководства Афганистана ничего не угрожает, а все, кто стремится учинить беспорядки, задерживаются.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Смена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью