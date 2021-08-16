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Смена власти в Афганистане

Джонсон предложил созвать виртуальный саммит лидеров G7 для обсуждения Афганистана

Премьер-министр Великобритании указал на необходимость международного сообщества занять единую позицию

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил организовать саммит лидеров стран Группы семи (G7) в виртуальном формате для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского кабмина, распространенном в понедельник по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Премьер-министр сообщил о намерении провести виртуальную встречу лидеров G7 по Афганистану в предстоящие дни. Он указал на необходимость международного сообщества занять единую позицию по Афганистану как с точки зрения признания любого будущего правительства, так и с точки зрения совместной работы для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов", - отмечается в заявлении.

Теги
АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльСмена власти в Афганистане
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