СМИ: экс-президент Афганистана Карзай и Абдулла ведут с талибами переговоры

ТАСС, 16 августа. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла заявили, что они вместе с лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром ведут переговоры с руководством радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о достижении мира и стабильности в стране.
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Об этом в понедельник сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на опубликованную видеозапись.
Политики отметили, что в приоритете сейчас сохранение порядка в Кабуле.
Ранее Карзай, Абдулла и Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану".