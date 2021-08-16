Берлускони назвал ужасной ошибкой решение США вывести войска из Афганистана

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что решение властей США вывести из Афганистана военнослужащих было ужасной ошибкой. Заявление политика опубликовано в понедельник на странице в Facebook партии "Вперед, Италия", бессменным лидером которой он является.

"Двадцать лет жертв и кровопролития, чтобы гарантировать стабильность и безопасность в этой стране, были сорваны выводом [войск из Афганистана], который оказался поспешным и неподготовленным. После решения о выводе, которое приняла администрация [экс-президента США Дональда] Трампа и подтвердила администрация [президента США Джо] Байдена, у других стран <...> не было шансов остаться, - подчеркнул Берлускони. - Этот преждевременный вывод был серьезной ошибкой, однако бездействие сейчас было бы еще губительнее".

"НАТО не может допустить, чтобы Афганистан вновь стал представлять угрозу для безопасности региона и Запада", - указал экс-премьер.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.