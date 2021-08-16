ООН пока не получала запросов по смене постпреда Афганистана

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН пока не получала обращений о смене постоянного представителя Афганистана при всемирной организации Гуляма Исхакзая. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы по состоянию на сегодняшнее утро не получали каких-либо обращений относительно постоянного представителя", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что может сделать ООН для Афганистана, Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь уже указал на это - призвал страны всемирной организации выступить с единых позиций, поскольку именно они обладают полномочиями принимать решения.

Дюжаррик уточнил, что вопрос о постпреде Афганистана, если он будет поднят, должен рассматривать аккредитационный комитет из стран - членов всемирной организации, который соберется в преддверии новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Согласно уставным документам ООН, обращение об аккредитации своего постоянного представителя при всемирной организации направляют власти страны. Однако движение "Талибан" (запрещено в РФ), взявшее власть в Кабуле, пока международным сообществом не признано. В подобных случаях вопрос может быть вынесен на рассмотрение аккредитационного комитета, который формируется в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также еще шесть сменяющих друг друга стран.