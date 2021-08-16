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Смена власти в Афганистане

МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом Embraer-314 над Узбекистаном

В результате столкновения самолеты разбились, их пилоты успешно катапультировались
Истребитель МиГ-29 Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив
Описание
Истребитель МиГ-29
© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 16 августа. /ТАСС/. ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили в Термезе 46 афганских воздушных судов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

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"Воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза, на этих воздушных судах в общей сложности было 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана", - сказал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов. Отмечается, что в ходе принуждения воздушных нарушителей к посадке произошло столкновение МиГ-29 Узбекских ВВС и Embrayer-314, прилетевшего со стороны Афганистана. В результате столкновения самолеты разбились, их пилоты успешно катапультировались.

Сообщается также, что за эти два дня 158 афганских граждан незаконно пресекли границу Узбекистана в Термезском районе и были задержаны узбекскими пограничниками.

По последним данным, накануне отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли Кабул и практически всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Как заявляют представители талибов, война в стране завершилась. Однако эксперты полагают, что поток беженцев из этой страны еще долго не прекратится.

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