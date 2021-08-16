Движение ХАМАС поздравило талибов и всех афганцев с победой

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС поздравило "Талибан" (запрещено в РФ) и всех афганцев с победой над "американской оккупацией". Об этом сообщает в понедельник новостной портал Donia Al-Watan со ссылкой на распространенное хамасовцами заявление.

"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с поражением американской оккупации на всех афганских землях, а также движение "Талибан" и его мужественное руководство с этой победой, которая стала кульминацией его продолжительного джихада на протяжении последних 20 лет", - отмечается в нем.

В коммюнике контролирующие сектор Газа исламисты желают "афганцам и их руководству успехов на пути достижения единства, стабильности и процветания" их страны. "Падение оккупации США и их союзников доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь, нашего борющегося палестинского народа будет вознаграждено победой и достижением его главных целей - свободы и возвращения (к родным очагам)", - говорится в заявлении.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей, водрузив флаг над президентским дворцом. Они заняли все министерства, госучреждения, расположения и базы силовиков, а также здание гостелевидения, не контролируя пока только кабульский аэропорт

Теперь уже бывший президент Ашраф Гани ранее сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны в настоящее эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Однако талибы уже поспешили заверить всех иностранцев, что не будут представлять для них угрозу, дав гарантии полной безопасности.