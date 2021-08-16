Голландский военный самолет не может приземлиться в аэропорту Кабула

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Прибытие военного самолета Нидерландов, вылетевшего в Кабул, задерживается. Об этом сообщило в понедельник в Twitter Министерство обороны Нидерландов.

"Прибытие военного самолета для эвакуации людей из Кабула задерживается до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет не смог приземлиться из-за хаоса в аэропорту и был вынужден изменить конечный пункт назначения. Прибытие самолета ожидается в течение суток.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, сотни людей ожидают переправки из Афганистана в Нидерланды. Речь в том числе идет о нанятых на месте сотрудниках посольства и переводчиках, которые работали на голландских военных.

Ранее сообщалось, что германский транспортный самолет, который должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, не смог приземлиться в Кабуле из-за скопления людей на посадочной полосе.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.