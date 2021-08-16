У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке пока остается прежний флаг Афганистана

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Флаг Исламской Республики Афганистан (официальное название государства) по-прежнему остается среди флагов других государств у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Перед зданием штаб-квартиры ООН традиционно представлены флаги всех членов всемирной организации, которых сейчас насчитывается 193. Среди них по-прежнему остается зелено-красно-черный флаг Афганистана.

Ранее в понедельник на зданиях госучреждений в Кабуле вместо республиканских флагов подняли флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельство веры).

Смена символики страны - члена ООН может производиться по запросу властей государства. Талибы международным сообществом законной властью Афганистана не признаны.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что всемирная организация не получала каких-либо обращений относительно смены постоянного представителя Афганистана при ООН.