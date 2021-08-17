Пентагон: США быстро и решительно отреагируют на любое нападение талибов

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США оперативно и решительно отреагирует на любое нападение на американцев со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник в беседе с журналистами.

Он напомнил, что глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи недавно провел встречу с талибами. "Генерал очень четко и твердо заявил во время беседы с лидерами "Талибана", что ответ на любое нападение на наших граждан будет крайне быстрым и решительным", - подчеркнул Кирби.

Ситуацию в Афганистане он назвал "весьма изменчивой" при "стремительно меняющихся условиях". США, продолжал пресс-секретарь Пентагона, в последнее время не фиксировали нападений талибов на американских военных и дипломатов. Последние по времени удары ВВС США по позициям радикального движения в Афганистане были нанесены "несколько дней назад". Как сообщил представитель Минобороны, один американский военнослужащий мог быть ранен в ходе боевых действий в аэропорту Кабула, но информация об этом пока не подтверждается.

Говоря о причинах успешного наступления талибов, Кирби указал на "отсутствие ясности", что силы безопасности Афганистана не собирались воевать, несмотря на помощь со стороны Вашингтона. "Нельзя купить желание [воевать]. Нельзя приобрести лидерство, когда лидерство отсутствует", - пояснил он. По словам пресс-секретаря Пентагона, цель США по-прежнему состоит в том, чтобы завершить вывод американских войск из Афганистана к 31 августа.