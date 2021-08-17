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Смена власти в Афганистане

AP: генерал США договорился с талибами об их невмешательстве в процесс эвакуации из Кабула

Договоренность была достигнута на встрече, состоявшейся 15 августа в Дохе,

ТАСС, 16 августа. Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи достиг договоренности с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в соответствии с которой талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

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Согласно его сведениям, договоренность была достигнута на встрече, состоявшейся в воскресенье в столице Катара Дохе.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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