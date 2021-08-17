"Наша миссия не построение государства". Главное из речи Байдена по ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью по ситуации в Афганистане. Он заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из республики.
Основные тезисы выступления президента – в материале ТАСС.
- Байден заявил, что дальнейшее пребывание американских сил в республике грозило "эскалацией конфликта" и потерями для военных США.
- По его словам, у США была цель в Афганистане - найти тех, кто устроил атаку 11 сентября и убедиться, что "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в России) не сможет использовать страну для будущих атак. Байден считает, что Вашингтон выполнил свои цели и должен бороться с террористами в других странах.
- Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад и американская миссия в Афганистане никогда не должна была состоять в построении государства.
- Как указал глава Белого дома, на посту президента он постоянно подчеркивал необходимость сосредоточиться на угрозах, с которыми США "сталкиваются сегодня, в 2021 году, а не на вчерашних угрозах".
- Он считает, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты продолжали попытки стабилизировать Афганистан, "тратя на это миллионы долларов".
- Байден утверждает, что в Вашингтоне "трезво смотрели" на риск, который возникал в результате вывода американских войск, однако события развивались быстрее, чем ожидалось.
- По словам президента, власти республики сдались в борьбе с талибами, несмотря на мощную поддержку со стороны Вашингтона. Байден отметил, что обсуждал ситуацию в Афганистане в последние месяцы с президентом Ашрафом Гани, в том числе, говорил о необходимости афганцам самим сражаться в гражданской войне и бороться с коррупцией, но "ничего из этого они сделать не смогли".
- Власти считают сейчас главной задачей вывоз из Афганистана американцев и помогавших им граждан республики, сказал глава Белого дома. Президент указал, что США, "если потребуется, с разрушительной силой защитят своих людей". Также Байден пообещал продолжить поддерживать местных жителей и выступать в защиту их прав.