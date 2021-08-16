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Смена власти в Афганистане
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Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане

Первоочередной задачей двух стран является обеспечение безопасности собственных граждан и тех, кто помогал им на протяжении последних 20 лет, заявил министр Доминик Рааб

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели консультации, темой которых стала текущая ситуация в Афганистане. Об этом глава МИД Соединенного Королевства сообщил в понедельник в своем Twitter.

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"Мы обсудили необходимость координации международных усилий, чтобы не допустить превращения Афганистана в базу для террористических групп", - написал Рааб. Он охарактеризовал беседу с Блинкеном как полезную, добавив, что в настоящее время "первоочередной задачей двух стран является обеспечение безопасности собственных граждан и тех, кто помогал им на протяжении последних 20 лет".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
ВеликобританияСмена власти в Афганистане
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