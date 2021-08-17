Байден: РФ и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать Афганистан, тратя на это миллионы долларов. С таким утверждением выступил в понедельник президент США Джо Байден.

"Наша миссия не построение государства". Главное из речи Байдена по ситуации в Афганистане

"Наши истинные стратегические соперники - Китай и Россия - ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", - сказал он.

Байден отметил, что обсуждал ситуацию в Афганистане в последние месяцы с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в том числе, говорил о необходимости афганцам самим сражаться в своей гражданской войне и бороться с коррупцией. "Мы говорили, что афганцы должны объединиться в политическом плане. Они ничего из этого сделать не смогли, - добавил он. - Я также призывал их вступить в переговоры, чтобы достичь политического урегулирования с "Талибаном" (запрещено в РФ). От этого совета они однозначно отказались. Господин Гани настаивал, что афганские силы будут воевать. Очевидно, он ошибался".

"Тех же, кто говорит, что мы должны были остаться: сколько поколений сыновей и дочерей Америки вы хотите, чтобы я отправил воевать в гражданской войне в Афганистане, в которой не хотя воевать сами афганцы?" - задался он вопросом.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Американская пресса за последние сутки подвергла Байдена критике в связи со столь быстрым взятием талибами Афганистана.