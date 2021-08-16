В Пентагоне не подтвердили расследование о гибели гражданских в аэропорту Кабула

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Пентагон не может подтвердить информацию о проведении расследования после инцидента о гибели нескольких человек, которые погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты. Об этом пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил в понедельник на брифинге для журналистов.

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"Я не могу этого подтвердить, я знаю, что вы получаете информацию, которой у меня нет", - сказал он, но при этом добавил, что "не удивился, если командующие изучили бы то, что произошло утром".

Также в Пентагоне сообщили, что США в последние сутки не наносили авиаударов в Афганистане, но готовы к этому при необходимости. "Авиаударов за последние 24 часа не было, но командование на земле продолжает поддерживать потенциал, если потребуется это сделать", - сказал Кирби.

США по-прежнему намереваются завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа. О планах после пока не сообщается.

"Президент Байден поставил нам задачу завершить операцию к 31 августа, - сказал он. - Мы намерены выполнить эту задачу".

"Я не хотел бы пока спекулировать, что будет дальше", - добавил Кирби.

Ранее в понедельник военные США приостановили полеты из аэропорта Кабула, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей Пентагона, американские военные приняли данное решение после того, как не менее пяти человек разбились насмерть, сорвавшись с взлетающих самолетов. Некоторое время спустя американцы объявили о возобновлении полетов из международного аэропорта столицы Афганистана.