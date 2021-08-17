Делегация США продолжает контакты с талибами в Дохе

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Возглавляемая спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом делегация американских дипломатов продолжает контакты с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

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"Позвольте мне, пользуясь возможностью, немного рассказать о наших дипломатических усилиях за последние 72 часа. Халилзад и его команда все еще остаются в Дохе после консультаций с рядом стран из региона, ООН, а также со странами, расположенными гораздо дальше. Они продолжали и продолжают взаимодействовать с талибами. Они продолжают взаимодействовать с исламской республикой - представителями правительства Афганистана", - отметил дипломат.

Он добавил, что целью консультаций в Дохе сейчас является поддержание стабильности в Кабуле.