Госдеп США поздравил Хакаинде Хичилему с победой на выборах в Замбии

ТАСС, 17 августа. Госдепартамент США в понедельник поздравил лидера оппозиции Замбии Хакаинде Хичилему с победой на президентских выборах. Об этом говорится в опубликованном на сайте заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Хакаинде Хичилему с победой на всеобщих выборах 12 августа. Мы поздравляем народ Замбии с тем, что он смог выразить свою волю, и приветствуем приверженность всех сторон к мирной передаче власти", - указывается в сообщении.

В Госдепартаменте также отметили готовность США сотрудничать с новым правительством Замбии для укрепления дружбы между двумя странами.

Избирательная комиссия Замбии объявила ранним утром в понедельник о том, что победу на президентских выборах одержал лидер оппозиции Хакаинде Хичилема, набрав более 2,8 млн голосов избирателей. Эдгар Лунгу, который добивался переизбрания, занял вторую позицию с 1,8 млн голосов. Глава избиркома Исау Чулу заявил, что второго тура выборов не будет.

Для 59-летнего Хичилемы нынешние президентские выборы стали шестыми по счету, в которых он участвовал как кандидат. До начала политической карьеры Хичилема возглавлял аудиторскую фирму и вел собственный бизнес. Он является лидером ведущей оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие. Хичилема имеет диплом британского Бирмингемского университета.