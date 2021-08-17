{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп США поздравил Хакаинде Хичилему с победой на выборах в Замбии

В Госдепартаменте также отметили готовность США сотрудничать с новым правительством

ТАСС, 17 августа. Госдепартамент США в понедельник поздравил лидера оппозиции Замбии Хакаинде Хичилему с победой на президентских выборах. Об этом говорится в опубликованном на сайте заявлении американского внешнеполитического ведомства.

На эту тему
Что известно об избранном президенте Замбии Хакаинде Хичилеме
Что известно об избранном президенте Замбии Хакаинде Хичилеме

"Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Хакаинде Хичилему с победой на всеобщих выборах 12 августа. Мы поздравляем народ Замбии с тем, что он смог выразить свою волю, и приветствуем приверженность всех сторон к мирной передаче власти", - указывается в сообщении.

В Госдепартаменте также отметили готовность США сотрудничать с новым правительством Замбии для укрепления дружбы между двумя странами.

Избирательная комиссия Замбии объявила ранним утром в понедельник о том, что победу на президентских выборах одержал лидер оппозиции Хакаинде Хичилема, набрав более 2,8 млн голосов избирателей. Эдгар Лунгу, который добивался переизбрания, занял вторую позицию с 1,8 млн голосов. Глава избиркома Исау Чулу заявил, что второго тура выборов не будет.

Для 59-летнего Хичилемы нынешние президентские выборы стали шестыми по счету, в которых он участвовал как кандидат. До начала политической карьеры Хичилема возглавлял аудиторскую фирму и вел собственный бизнес. Он является лидером ведущей оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие. Хичилема имеет диплом британского Бирмингемского университета.

Теги
ЗамбияСША
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью