СМИ: Франция начала эвакуацию своих граждан из аэропорта Кабула

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Французские военнослужащие начали операцию по эвакуации граждан республики и афганцев из аэропорта Кабула. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV .

По его данным, в операции, которая началась рано утром, задействован транспортный самолет Воздушно-космических сил Франции Airbus A400M. На кадрах, распространенных телеканалом видно, как группа людей производит посадку в самолет. Сообщается, что, помимо граждан Франции, на борту присутствуют иностранцы - в основном граждане Афганистана, работавшие на французов.

Самолет сделает остановку в ОАЭ, ее детали не приводятся.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.