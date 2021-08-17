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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы забрали личные вещи у некоторых индийских дипломатов при эвакуации из Кабула

По информации NDTV, первая партия из 45 индийцев, вывезенная 16 августа, была первоначально остановлена талибами по пути в аэропорт, несмотря на то, что дипломаты обладают иммунитетом

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Индийские дипломаты в Афганистане столкнулись с трудностями при эвакуации из Кабула, в том числе у некоторых сотрудников посольства представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) отобрали личные вещи. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на источники.

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По данным источников, Индия еще 15 августа направила в Кабул два военно-транспортных самолета ВВС Индии C-17 Globemaster для эвакуации сотрудников дипмиссии. Первая партия из 45 индийцев, вывезенная 16 августа, была первоначально остановлена талибами по пути в аэропорт, несмотря на то, что дипломаты обладают иммунитетом. По словам источников, личные вещи нескольких индийских сотрудников были отобраны боевиками "Талибан".

Остальные члены индийского дипломатического представительства и сотрудники службы безопасности не смогли эвакуироваться в понедельник, поскольку маршрут следования в аэропорт был перекрыт, а в аэропорту находились толпы желающих покинуть страну. Состоявшаяся в понедельник беседа по телефону госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара, возможно, помогла тому, что ночью индийцы смогли добраться до аэропорта Кабула, указывают источники телеканала. Во вторник более 120 индийских дипломатов вылетели в Нью-Дели на втором индийском С-17. На его борту находится посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон и другие сотрудники дипмиссии.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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