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Смена власти в Афганистане

Япония временно закрыла посольство в Афганистане

Все японские сотрудники дипломатического представительства к настоящему моменту эвакуированы в Дубай

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Япония временно закрыла свое дипломатическое представительство в Афганистане. Об этом во вторник объявил МИД страны.

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Отмечается, что посольство прекратило свою работу еще 15 августа. Подчеркивается, что все японские сотрудники дипломатического представительства к настоящему моменту были эвакуированы в Дубай.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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АфганистанЯпонияСмена власти в Афганистане
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