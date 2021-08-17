Бангладеш не будет предоставлять убежище беженцам из Афганистана

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Народная Республика Бангладеш отклонила просьбу правительства США предоставить временное убежище афганцам, которые обеспечивали американское военное присутствие в Афганистане. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на МИД Бангладеш.

"У нас уже есть проблемы с присутствием в Бангладеш 1,1 млн беженцев из Мьянмы", - сказал, мотивируя отказ в просьбе Вашингтона, министр иностранных дел страны Абдулкалам Абдул Момен.

В понедельник МИД Бангладеш призвал все заинтересованные стороны в Афганистане поддерживать мир и спокойствие, обеспечивать безопасность всех афганцев, а также находящихся в стране иностранных граждан.

Бангладеш внимательно наблюдает за быстро развивающейся ситуацией в Афганистане, которая может повлиять на положение в регионе и за его пределами, заявили в МИД республики. Отмечается, что страна готова к продолжению сотрудничества с Кабулом и международным сообществом в целях социально-экономического развития Афганистана.