В МИД Великобритании заявили о намерении теснее сотрудничать с РФ и КНР по Афганистану

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания считает важным более тесное сотрудничество с Россией и КНР по Афганистану. Об этом заявил во вторник в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Все непросто, но сейчас важно теснее сотрудничать с нашими партнерами в регионе - Китаем, Россией, Пакистаном. Сложными собеседниками. Мы воспользуемся нашей позицией постоянного члена Совета Безопасности ООН и нашим председательством в G7 и должны будем очень внимательно рассмотреть возможность широко распространить призыв к оказанию гуманитарной помощи [афганцам] в свете того, что будет происходить дальше. У нас остаются рычаги, и мы будем использовать их все вместе с нашими партнерами, чтобы максимально повлиять на новый режим [в Афганистане]", - сказал Рааб.

Глава МИД исключил возможность прямого диалога между Лондоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) "в обозримом будущем", однако заявил, что королевство уже давно взаимодействует с талибами либо через иностранных посредников либо через представителей политического офиса "Талибана" в Дохе. Он подчеркнул необходимость прагматичного подхода, поскольку наличие каналов для диалога с талибами, по его словам, важно, чтобы понять то, как будет действовать новая власть.

"Идет политический процесс. Не могу сказать, что мы смотрим на это с большим оптимизмом, но нам необходимо проверить готовность талибов выполнять их обещания не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов и применять более инклюзивный подход [сохранив вовлеченность женщин в общественную жизнь]. Давайте это проверим. Пока они еще никогда не держали свое слово, но если они заявляют о готовности к диалогу, то нам нужна по-другому организованная контактная группа с четкими приоритетами", - сказал он.

В интервью телеканалу Sky News и радиостанции Би-би-си Рааб также добавил, что Соединенное Королевство рассматривает санкции и гуманитарную помощь в качестве инструментов воздействия на талибов. Он подчеркнул и то, что "Афганистан больше никогда не должен использоваться в качестве плацдарма для осуществления терактов" в странах Запада.

Неожиданное наступление

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Комментируя ситуацию, Рааб, до воскресенья находившийся в отпуске, признал, что стремительный захват власти "Талибаном" стал неожиданностью для Соединенного Королевства и всех его партнеров - как на Западе, так и на Ближнем Востоке.

"Мы не ожидали, что ухудшение обстановки будет настолько масштабным и быстрым. Мы рассчитывали, что это начнется ближе к осени и будет происходить гораздо медленнее. Конечно, стоял также вопрос о том, сможет ли афганское правительство прийти к какой-либо договоренности с "Талибаном". Но вы правы - никто не предвидел того, что произошло", - заявил министр Би-би-си.