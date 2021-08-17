Reuters: бойцы "Талибана" получили приказ не занимать пустующие здания посольств в Кабуле

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) получили приказ не занимать опустевшие здания иностранных дипмиссий в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

"Члены "Талибана" на всех уровнях получили приказ гарантировать, что ни к одной присутствующей в Афганистане стране не будет проявляться неуважение", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, члены движения должны соблюдать неукоснительную дисциплину и не препятствовать передвижению автомобилей с дипломатическими номерами. "Талибан" также призывает жителей Афганистана продолжать заниматься повседневными делами и не сворачивать экономическую активность.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

В новость внесена правка (12:22 мск) - уточняется формулировака, верно - не занимать.