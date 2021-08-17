Штайнмайер заявил об ответственности ФРГ за ситуацию в Афганистане

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Союзники по НАТО должны совместно делать выводы из ситуации в Афганистане. Об этом заявил во вторник президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине.

По его словам, столь быстрый захват власти "Талибаном" (радикальное движение, запрещено в РФ) "еще долго будет отбрасывать тень". "Ответы мы должны искать вместе в блоке [НАТО]", - добавил он. Поиск должен быть "не быстрым, а в первую очередь честным и основательным", считает Штайнмайер. "Мы видим человеческую трагедию, за которую мы тоже несем ответственность", - сказал президент ФРГ.

"Отчаяние, запечатленное в кабульском аэропорту, постыдно для политического Запада", - сказал он, имея в виду видеозаписи, на которых видно, как афганцы пытаются проникнуть в американские самолеты и цепляются за фюзеляж.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.