Словакия не получила разрешения на посадку военного самолета в Кабуле

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Словакия пока не смогла получить разрешение на посадку в Кабуле самолета национальных ВВС, который должен быть направлен в столицу Афганистана для эвакуации словацких граждан и граждан других стран ЕС. Об этом заявил во вторник министр иностранных и европейских дел республики Иван Корчок, слова которого привело Словацкое радио.

"Словакии на настоящий момент не удалось получить разрешение на посадку [своего военного] самолета в международном аэропорту Кабула из-за царящей там очень сложной ситуации, - отметил министр. - Мы делаем максимум, чтобы направить спецборт в Кабул, быстрее доставить домой [находящихся в Афганистане] словацких граждан".

Словакия не располагает посольством в Афганистане. Этот факт отражается, по словам главы МИД, на ситуации с вылетом военного самолета в Кабул, на борт которого, кроме словаков, должны быть приняты также жители других стран Евросоюза.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.