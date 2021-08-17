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Смена власти в Афганистане
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Лидер политического крыла "Талибана" мулла Барадар направляется в Афганистан

В поездке его сопровождают члены руководства движения - Абдул Хаким Хаккани, Шахабуддин Делавар, мулла Фазил, мулла Хаирхва и Салим Ханафи, сообщает телеканал 1TV

ТАСС, 17 августа. Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдель Гани Барадар во вторник вылетел из столицы Катара и направился в южную афганскую провинцию Кандагар. Об это сообщил афганский телеканал 1TV.

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В поездке его сопровождают члены руководства движения - Абдул Хаким Хаккани, Шахабуддин Делавар, мулла Фазил, мулла Хаирхва и Салим Ханафи.

Цель поездки не приводится. Ранее сообщалось, что Барадар может прибыть в Афганистан для переговоров с представителями политических течений страны.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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